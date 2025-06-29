Hava sıcaklıkları mevsim normallerine düşecek

Eskişehir’de bölge genelinin parçalı bulutlu, hava sıcaklıklarının ise hava normallerinde geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir genelindeki hava sıcaklıklarının 6-8 derece düşerek mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği belirlenirken, rüzgarın ise kuzey yönlerden genellikle orta kuvvette, öğleden sonra ise zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Mihalgazi, Sarıcakaya ve İnönü ilçelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların geleceği tahmin edilmektedir. Son olarak, Eskişehir’de bugün en yüksek hava sıcaklığının Sarıcakaya’da 31 derece, en düşük hava sıcaklığının ise İnönü ve Mihalıççık’ta 22 derece olması bekleniyor.