Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek

Kırşehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Kırşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; "Hava sıcaklıkları Kırşehir genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak zirai don riski bulunmaktadır. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.