Hava soğudu, hamsi Gürcistan'a göç etti

Havaların aniden soğumasıyla birlikte Karadeniz'deki hamsi popülasyonu Gürcistan açıklarına göç etti.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, şu anda satışta sunulan hamsinin büyük bir bölümünün depodan çıkarılan balıklardan oluştuğunu söyledi.

Malkoç, hamsi dışındaki balık türlerinin tezgahlarda taze satıldığını söyleyerek, “İstavrit, mezgit ve barbunya gibi balıklar ise şu an oldukça güzel şekilde avlanıyor. Bu türler tezgahlara taze olarak geliyor ve vatandaşlar tarafından günlük olarak tüketiliyor. Hamsi ise havaların bir anda soğumasıyla birlikte yön değiştirerek, Gürcistan açıklarına doğru göç etti. Bu süreçte Karadeniz’de avlanan hamsi miktarı oldukça düşük seviyelerde seyrediyor” diye konuştu.

‘1 AY DAHA DONDURULMUŞ HAMSİLERİN SATIŞTA OLACAK"

Hamsinin büyük bir bölümünün Gürcistan açıklarına göç etmesi nedeniyle tezgahlardaki balık fiyatlarında kayda değer bir artış yaşanmadığını belirten Atıf Malkoç, “Şu an Türkiye’de satılan hamsilerin büyük bir bölümü dolaplardan çıkarılan, yani daha önce dondurulmuş hamsilerden oluşuyor. Bunun temel nedeni hamsinin Karadeniz’deki göç hareketiyle birlikte Gürcistan taraflarına gitmiş olması. Bu nedenle yaklaşık 1 ay daha piyasada ağırlıklı olarak dondurulmuş hamsilerin satışta olması bekleniyor" dedi.

Fotoğraf: DHA

Tezgahlarda görülen hamsilerin büyük kısmı buzhanelerden çıkarıldığını, buna rağmen balık tezgahlarındaki fiyatların standart seviyelerde seyrettiğini belirten Malkoç, "Piyasada balık fiyatlarına yönelik ciddi bir artış söz konusu değil, fiyatlar mevcut koşullara göre dengeli bir şekilde sürüyor” ifadelerini kullandı.