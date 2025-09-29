Hava soğudu, Karadeniz yaylalarından dönüş yolculuğu başladı

Karadeniz'in yaylaları, yaz döneminde ağırladığı çobanlar ve sürülerini hava sıcaklıklarının düşmesiyle sisler altında uğurluyor.

Ordu'nun Çambaşı ve Giresun'un Karagöl yaylaları ile çevresindeki obalar, temiz havası ve doğal güzellikleriyle tercih ediliyor.

Havaların ısınmasıyla mayıs ayında kırsal mahalle ve köylerden sürüleriyle yaylalara çıkan çobanlar, taze ve yeşil çayırlarda koyunlarını otlatıyor.

Yaklaşık 5 ayı yaylada geçiren çobanlar, hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşmesi üzerine yaylalardan ayrılmaya başladı.

Koyun, koç ve kuzudan oluşan sürüleriyle yola çıkan çobanların, sis eşliğindeki yolculukları üç gün sürüyor.

Belli sürelerde mola veren ve dinlenen çobanlar, yanlarında taşıdıkları yiyecekleri çay eşliğinde tüketiyor, sürülerindeki hayvanları dinlendiriyor.

Fotoğraf: AA

İki ilin sınırındaki yayla ve obalardan da geçen çobanlara, sürüdeki hayvanların hastalanması ihtimaline karşı güzergah boyunca bir kamyonet de eşlik ediyor.

Ayrıca bazı yöre sakinleri de doğadan topladıkları kekik ve kendilerinin yetiştirdiği karalahana ve havuç gibi ürünleri yol kenarında satışa sunuyor.

"YOLCULUK ZOR GEÇİYOR"

Giresunlu 57 yaşındaki çoban Öner Büber, havaların daha da soğumasının beklendiğini ve bu nedenle Piraziz ilçesindeki Gökçeali köyüne gideceğini söyledi.

Karagöl Yaylası'ndan sabahın erken saatlerinde sürüsüyle yola çıktıklarını dile getiren Büber, "Akşam Çambaşı Yaylası'nda kaldık. Şimdi yavaş yavaş duman ve çise eşliğinde gidiyoruz. Yolculuk zor geçiyor. Yürüyorsun, koyunu takip etmek gerekiyor. Duman, çise, tam ayı ve kurt havası. Onun için zor" dedi.

Ordulu Muammer Kovan da çobanlığı babasından devraldığını, yaylalara giderek küçükbaş hayvanların bakımını ve beslenmesini yaptığını anlattı.

Mayıs ayında çıktıkları yayladan eylülde dönüş yaptıklarını belirten Kovan, "Kar yağacağı için dönüyoruz. Hava şartları sert. Gece Çambaşı Yaylası'nda tanıdığımız yerde kaldık. Koyunlar için de kalmaya yerleri vardı. Şu an havalar yağışlı, soğuk gidiyor" diye konuştu.

Kovan, hayvanlarını yaklaşık 5 ay boyunca otlattığını dile getirerek, "Şimdi de arkadaşlarla birlikte koyunlarımızı aldık ve geri dönüş yapıyoruz. Kuzularımız büyüdü. Bu sürede kurbanlık satışlarımızı da yaptık. Arkadaşlarımızla hava soğuduğu için geri dönüş yapıyoruz. Beraber daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

"ÜÇ İLA DÖRT GÜN YOL SÜRÜYOR"

Güzergahta yolculuğa kamyonetiyle eşlik eden Ahmet Candemir de kışa doğru geri dönüşün başladığını ve Karagöl Yaylası'ndan itibaren sürüyü takip ettiğini kaydetti.

Candemir, yolda hasta olan koyunları araca aldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Yayla yolunda arabamla onlara eşlik ediyorum, yardımcı oluyorum. Giresun'un Bulancak ilçesinden de bir çoban arkadaşımız var. Merkeze inince koyunları ayırıyorlar. Herkes kendi koyunlarını alıyor. Yol boyunca da birbirlerine yardımcı oluyorlar. Ben de hasta olan ve ayağı ağrıyan koyunları arabaya alıyoruz. Üç ila dört gün yol sürüyor, yollar uzak oluyor. O nedenle de araca aldığımız koyunlara yol arkadaşlığı yapıyorum."