Havabüs Sefer Saatleri | Taksim – Kadıköy – Yenisahra – Sabiha Gökçen Havalimanı (2026 Güncel)

İstanbul’da yolcuların en çok araştırdığı konulardan biri “Havabüs Sabiha Gökçen kalkış saatleri 2026” ve “Havabüs bilet fiyatları”dır. Hem yerli hem de yabancı yolcular, Kadıköy – Sabiha Gökçen otobüs saatleri, Taksim – Sabiha Gökçen otobüs seferleri ve Yenisahra – Sabiha Gökçen havalimanı otobüs güzergâhı gibi bilgileri öğrenmek istemektedir. Havabüs nereden kalkıyor? İşte tüm kalkış saatleri eksiksiz, bilet fiyatları ve kalkış noktalarıyla birlikte güncel liste.

KADIKÖY – SABİHA GÖKÇEN HAVABÜS SAATLERİ

Kadıköy kalkış noktası: Kadıköy Rıhtım İETT otobüs durakları.

Kadıköy – Sabiha Gökçen kalkış saatleri:

04:15 - 04:45 - 05:15 - 06:00 - 06:45 - 07:30 - 08:15 - 09:00 - 09:45 - 10:30 - 11:15 - 12:00 - 12:45 - 13:30 - 14:15 - 15:00 - 15:45 - 16:30 - 17:15 - 18:00 - 18:45 - 19:30 - 20:15 - 21:00 - 21:45 - 22:30 - 23:15

Sabiha Gökçen – Kadıköy dönüş seferleri:

06:30 - 07:00 - 07:45 - 08:30 - 09:15 - 10:00 - 10:45 - 11:30 - 12:15 - 13:00 - 13:45 - 14:30 - 15:15 - 16:00 - 16:45 - 17:30 - 18:15 - 19:00 - 19:45 - 20:30 - 21:15 - 22:00 - 22:45 - 23:30 - 00:00 - 00:30 - 01:00 - 01:30

Ortalama yolculuk süresi: 60 dakika

Bilet fiyatı: 227 TL

YENİSAHRA – SABİHA GÖKÇEN HAVABÜS SAATLERİ

Yenisahra kalkış noktası: Yenisahra Metro İstasyonu önü.

Yenisahra – Sabiha Gökçen kalkış saatleri:

04:30 - 05:00 - 05:30 - 06:15 - 07:00 - 07:45 - 08:30 - 09:15 - 10:00 - 10:45 - 11:30 - 12:15 - 13:00 - 13:45 - 14:30 - 15:15 - 16:00 - 16:45 - 17:30 - 18:15 - 19:00 - 19:45 - 20:30 - 21:15 - 22:00 - 22:45 - 23:30

Ortalama yolculuk süresi: 45 dakika

Bilet fiyatı: 227 TL



TAKSİM – SABİHA GÖKÇEN HAVABÜS SAATLERİ

Taksim kalkış noktası: Abdulhak Hamit Caddesi (The Marmara oteli arka tarafı, Taksim bölgesi).

Taksim – Sabiha Gökçen kalkış saatleri:

03:30 - 04:00 - 04:30 - 05:00 - 05:30 - 06:00 - 06:30 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00

Sabiha Gökçen – Taksim dönüş seferleri:

06:30 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 - 00:00

Ortalama yolculuk süresi: 90 dakika

Bilet fiyatı: 367 TL

Kadıköy – Sabiha Gökçen Havabüs nereden kalkıyor?

Kadıköy Rıhtım İETT otobüs duraklarından.

Yenisahra – Sabiha Gökçen Havabüs kalkış yeri neresi?

Yenisahra Metro İstasyonu önü.

Taksim – Sabiha Gökçen Havabüs kalkış noktası neresi?

Taksim Abdulhak Hamit Caddesi.

Havabüs bilet fiyatları 2025 ne kadar?

Kadıköy ve Yenisahra 227 TL, Taksim 367 TL.

Gece seferleri var mı?

Evet, 01:00 – 04:00 saatleri arasında uçak inişlerine göre ek sefer düzenleniyor.

2026 yılında Taksim, Kadıköy ve Yenisahra Havabüs sefer saatleri güncellenmiş ve yukarıda eksiksiz listeler halinde verilmiştir. Böylece yolcular “Havabüs nereden kalkar, hangi saatlerde hareket eder ve bilet fiyatı ne kadar?” sorularının tüm cevaplarını öğrenmiş oldu. İstanbul’un üç farklı merkezinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na kolay ulaşım sunan Havabüs otobüsleri, hem güvenilir hem de konforlu bir ulaşım seçeneği sağlamaktadır.