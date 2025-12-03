Havacılık çalışanları uçuşları durduracak

Melisa AY

18 Şubat’ta hava trafiği duracak. KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) çalışanları iş bırakma kararını duyurdu. 18 Şubat'ta ülkede tek uçak dahi uçmayacak.

İş bırakma, havacılık kararları gereği transit geçişi de durduracak. Açıklamada "Uluslararası kurallar gereğince, çalışanların bir kısmının görev başında olmadığı durumlarda; uçak seferleri yapılamaz ve yabancı uçaklar Türkiye üzerinden transit uçuş yapamaz. Uçakların rötar yapması ya da tamamen iptal edilmesi ihtimaline karşı vatandaşlarımızın seyahat tarihlerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz" denildi.

BTS Havacılık Şube Başkanı Osman Karaman, Eurocontrol tazminatının adeta kangrenleşmiş bir sorun olduğunu belirterek "DHMİ'ye seyrüseferler, uçaklara verilen hizmet oranında dağıtılan Eurocontrol tazminatı prime bağlanmak istendi. Seyrüseferde en çok emeği olanlar en düşük orana mecbur bırakıldı. Tazminatlar müdürlere 80 bin lira; şeflere, uzmanlara, doktorlara, memurlara 20 bin lira oldu. Biz de iş barışı bozulduğu için iş bırakma kararı aldık. Bıçak kemiği geçti bu sebepten bu kararı aldık. ETF ve ITF'e de kararımızı bildiriyoruz. Yurtiçi yurtdışı tüm havacılık şirketlerine bildirimler yapılacak. 18 Şubat'ta hava trafiği tamamen duracak. Türkiye'de uçak uçmayacak" dedi.