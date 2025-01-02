Havacılıkta cezalar arttı: Kural tanımayan yolcu ne kadar ödeyecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın uçaklarda daha güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla emniyeti tehlikeye düşüren eğitim ve bakım kuruluşları, havacılık ve balon işletmeleri, havacılık personeli, İHA pilotları ve yolculara cezaları artırdık. Bu kapsamda artık 19 bin 668 ila 131 bin 176 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, hava yolunu tehlikeye düşürecek uygulama ve davranışlarda bulunanlara verilecek cezalara yönelik açıklamalarda bulundu.

TAŞKINLIK YAPANLARA 19 BİN 668 LİRA CEZA

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarının Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Güvenliği tehlikeye düşüren eğitim ve bakım kuruluşları, havacılık ve balon işletmeleri, havacılık personeli, İHA pilotları ve yolculara 19 bin 668 ila 131 bin 176 lira arasında değişen oranlarda idari para cezası kesilecek" ifadelerini kullandı.

Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 19 bin 668 lira para cezası verileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması durumunda da 26 bin 226 lira idari para cezası kesilecek. Uçakta taşkınlık yapan, kabin ekipleriyle ve yolcularla tartışan uçuş ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan yolculara ise 19 bin 668 lira idari ceza verilecek" dedi.