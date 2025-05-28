Havada da arpalık var!

Yöneticilerine 2025’in ilk çeyreğinde 160 milyon TL’lik maddi menfaat sağlayan THY’nin yeni yönetiminin ve yöneticilere ödenecek huzur hakkının belirlendiği toplantıda çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. AKP’li isimler Özkan Yavuz ve Gülden Nacar’ı yönetim kuruluna alan ve yöneticilerine aylık 80 bin TL huzur hakkı ödeme kararı alan THY’nin, eş-dost-akraba görevlendirmeleri de Olağan Genel Kurul’un gündemine taşındı.

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine yönelik olağan genel kurul toplantısı, 21 Mayıs 2025 tarihinde düzenlendi. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile Hüseyin Keskin ve Fatmanur Altun’un yönetim kurulu üyeliklerine son verildi. Keskin ve Altun’un yerine Özgül Özkan Yavuz ve Gülden Nacar, THY Yönetim Kurulu’na girdi. Genel Kurul’da alınan karar kapsamında THY yöneticilerine aylık 80 bin TL’lik huzur hakkı ödenmesi de kararlaştırıldı.

Toplantıda, Divan Başkanlığı’na bir dilekçe sunuldu. THY eski Başmüfettişi Bilal Yıldız imzalı dilekçede, THY bünyesinde 60 avukat çalıştırılmasına rağmen dışarıdan avukatlık hizmeti alındığı belirtildi. Dilekçede, kurumun dışarıdan hizmet aldığı avukatın, Ahmet Bolat ile Fatmanur Altun’un ve eşinin özel avukatı Sezgin Tunç olduğu ifade edildi.

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EŞE DOSTA İŞ

Yıldız’ın iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Dilekçede, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin kardeşi Kemal Ekşi’nin THY Kadıköy Satış Müdürü olduğu ve oğlu Melih Ekşi’nin THY’nin yan şirketi olan TCI’da işe alındığı savunuldu.