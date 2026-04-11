Havada ‘huzur’ var: 115 bin TL’lik huzur

AKP hükümetleri döneminde, “İktidarın arpalığı” olarak adlandırılan kurumların arasında Türk Hava Yolları (THY) da yer aldı. 2019 yılında, “Yönetiminde 80’e yakın Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu” iddiası ile gündeme gelen THY’nin yönetimde, iktidara yakın çok sayıda isim görev aldı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, AKP Gençlik Kolları eski başkanı Melih Şükrü Ecertaş, AKP’nin 2019 yılı Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz ve AKP İstanbul Dış İlişkiler eski başkanı Gülden Nacar, THY yönetiminde görev verilen isimler arasında sıralandı.

Kurum, hemen her yıl gerçekleştirdiği fahiş reklam harcaması ve yöneticilerine ödediği huzur haklarıyla tartışma konusu oldu. THY’nin 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu’ndan da huzur hakkına zam geçirildi.

YÖNETİM ÜCRETLERİ

9 Nisan’da İstanbul Bakırköy’de gerçekleştirilen toplantıyı, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yönetti. Toplantı için 13 gündem maddesi belirlendi. Toplantının en dikkati çeken gündem maddelerinden biri olan, “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin belirlenmesi” maddesi karşı oylara karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

BALLI ÜCRETLER

Madde kapsamında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025 yılında 80 bin TL olan Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları, aylık net 115 bin TL’ye çıkarıldı. THY Genel Kurul toplantısında alınan karar kapsamında öte yandan, yönetim kurulu üyelerine yılda dört defa ikramiye ödeneceği de belirtildi.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

THY’nin üst yönetim kadrosu da yeniden şekillendi. Murat Şeker, THY’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ahmet Olmuştur ise Genel Müdürlük koltuğuna oturdu.

REKLAMA SAÇILAN PARALAR

Yöneticilerinin maaş dışında, yalnızca huzur hakkını 115 bin TL’ye çıkaran THY, 2025 yılında reklam ve tanıtım için de para saçtı. THY’nin reklam giderlerinde yıllar itibarıyla yaşanan çarpıcı artış da kaydedildi. Kurumun reklam için ödediği para, 2018-2025 döneminde yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2020: 561 milyon TL





2021: 696 milyon TL





2022: 1 milyar 847 milyon TL





2023: 4 milyar 694 milyon TL





2024: 7 milyar 140 milyon TL





2025: 6 milyar 976 milyon TL