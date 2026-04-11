Havada ‘huzur’ var: 115 bin TL’lik huzur
Yönetimindeki AKP’ye yakın isimler nedeniyle “İktidarın arpalığı” olarak nitelendirilen THY’nin genel kurul toplantısını tamamladı. BirGün’ün ulaştığı toplantı tutanaklarına göre, THY'de 2025’te 80 bin TL olan yöneticilerin aylık huzur hakkı 115 bin TL’ye çıkarılırken yöneticilere yılda dört ikramiye ödenmesi de kararlaştırıldı.
AKP hükümetleri döneminde, “İktidarın arpalığı” olarak adlandırılan kurumların arasında Türk Hava Yolları (THY) da yer aldı. 2019 yılında, “Yönetiminde 80’e yakın Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu” iddiası ile gündeme gelen THY’nin yönetimde, iktidara yakın çok sayıda isim görev aldı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, AKP Gençlik Kolları eski başkanı Melih Şükrü Ecertaş, AKP’nin 2019 yılı Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz ve AKP İstanbul Dış İlişkiler eski başkanı Gülden Nacar, THY yönetiminde görev verilen isimler arasında sıralandı.
Kurum, hemen her yıl gerçekleştirdiği fahiş reklam harcaması ve yöneticilerine ödediği huzur haklarıyla tartışma konusu oldu. THY’nin 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu’ndan da huzur hakkına zam geçirildi.
YÖNETİM ÜCRETLERİ
9 Nisan’da İstanbul Bakırköy’de gerçekleştirilen toplantıyı, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat yönetti. Toplantı için 13 gündem maddesi belirlendi. Toplantının en dikkati çeken gündem maddelerinden biri olan, “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin belirlenmesi” maddesi karşı oylara karşın oy çokluğuyla kabul edildi.
BALLI ÜCRETLER
Madde kapsamında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025 yılında 80 bin TL olan Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları, aylık net 115 bin TL’ye çıkarıldı. THY Genel Kurul toplantısında alınan karar kapsamında öte yandan, yönetim kurulu üyelerine yılda dört defa ikramiye ödeneceği de belirtildi.
YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ
THY’nin üst yönetim kadrosu da yeniden şekillendi. Murat Şeker, THY’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ahmet Olmuştur ise Genel Müdürlük koltuğuna oturdu.
REKLAMA SAÇILAN PARALAR
Yöneticilerinin maaş dışında, yalnızca huzur hakkını 115 bin TL’ye çıkaran THY, 2025 yılında reklam ve tanıtım için de para saçtı. THY’nin reklam giderlerinde yıllar itibarıyla yaşanan çarpıcı artış da kaydedildi. Kurumun reklam için ödediği para, 2018-2025 döneminde yıllara göre şöyle gerçekleşti:
- 2020: 561 milyon TL
- 2021: 696 milyon TL
- 2022: 1 milyar 847 milyon TL
- 2023: 4 milyar 694 milyon TL
- 2024: 7 milyar 140 milyon TL
- 2025: 6 milyar 976 milyon TL
BANKA YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM
VakıfBank ve Halkbank’ta da yönetim değişikliği yaşandı. VakıfBank Genel Müdürü’nün Abdi Serdar Üstünsalih görevinden ayrılırken yerine Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan’ın atandı. Halkbank’taki koltuğa ise Recep Süleyman Özdil’in getirildi.