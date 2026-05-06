Havada YİD türbülansı: 218,6 milyon avroluk garanti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 2025 yılına yönelik faaliyet raporunu gecikmeli olarak yayımladı.

Rapor, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa ettirilen havalimanlarına verilen yolcu garantilerinin kamuya yükünü bir kez daha gözler önüne serdi.

DHMİ’nin kasasından hemen her yıl özel sektöre yüz milyonlarca avro ödendiği öğrenildi.

YİD projeleri, havacılık sektöründe karadelik haline geldi. Havalimanlarındaki, “Garanti altı gerçekleşmeler” nedeniyle DHMİ’nin kasasından özel sektöre yüz milyonlarca avro aktarıldı.

YÜZ MİLYONLARCA AVRO

DHMİ’nin verilerine göre, YİD projelerinde verilen ve gerçekleşmeyen yolcu garantileri nedeniyle 2021 yılında özel sektöre, 161 milyona avro ödeme yapıldı.

Garanti altı gerçekleşmeler nedeniyle özel sektöre 2022 yılında yapılan ödeme ise kayıtlara, 178,2 milyon avro olarak yansıdı.

Müdürlük, YİD projelerinde garanti altında kalan yolcu sayısı nedeniyle 2023 ve 2024 yıllarında ise özel sektöre sırasıyla 199,7 milyon avro ve 199,7 milyon TL aktardı.

2025’TE REKOR ÖDEME

DHMİ’nin 4 Mayıs 2026 tarihinde açıkladığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu da YİD modeliyle inşa ettirilen havalimanlarının müteahhitlerine yapılan ödemeleri açığa çıkardı.

2021 yılında 161 milyon avro olan havalimanlarındaki garanti altı yolcular için özel sektöre ödenen tutarın, yüzde 36 artış ile 218,6 milyon avroya yükseldiği belirtildi.

Ölçüsüz verilen yolcu garantileri nedeniyle DHMİ bütçesinde adeta karadelik oluşturan havalimanlarının yanı sıra, yolcu garantisi bulunan yoğun havalimanlarından ise DHMİ’ye kazanç sağlandığı bildirildi.