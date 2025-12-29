Havadaki karadelik: KÖİ-YİD modeli

DHMİ’nin mali hesaplarında yapılan incelemeler, Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinin havacılık sektöründe karadelik haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanlarındaki, “Garanti altı gerçekleşmeler” nedeniyle DHMİ’nin kasasından şirketlere yüz milyonlarca dolar aktarıldığı öğrenildi. YİD kapsamında yaptırılan havalimanlarına, ihtiyaca bakılmaksızın verilen yolcu garantilerinin müteahhitlerin kasasını doldurduğu tespit edildi.

YİD modeli ile işletilen havalimanlarındaki fiili yolcu sayıları, 2024 yılında da garanti edilen yolcu sayılarının altında kaldı. Gerçekleşmeyen yolcu garantileri, DHMİ’nin bütçesini altüst etti.

ŞİRKETLERE AKAN KAYNAKLAR

DHMİ’nin mali hesaplarında yapılan Sayıştay denetimine göre, YİD modeliyle inşa ettirilen havalimanlarının gerçekleşmeyen yolcu garantileri için işletmeci şirketlere 2024 yılında 402 milyon 789 bin 668 TL ödeme yapıldı. Toplam 402,7 milyon TL’lik ödemenin 133 milyon 372 bin TL’sinin Ankara Esenboğa Havalimanı iç hat ve dış hat garanti yolcu sayısı nedeniyle yapıldığı bildirildi.

Gerçekleşmeyen yolcu garantileri nedeniyle “İsrafın ve plansızlığın sembolü” olarak nitelendirilen Zafer Havalimanı’ndaki gerçekleşmeyen iç hat ve dış hat garanti yolcu sayısı nedeniyle şirkete yapılan ödemenin ise 249 milyon 724 bin TL olduğu kaydedildi. Çukurova Uluslararası Havalimanı iç hat ve dış hat garanti yolcu sayısı nedeniyle işletici şirkete ödenen tutar ise kayıtlara, 19 milyon 693 bin TL olarak geçti.

EKSİKLİKLER

KÖİ çerçevesinde işletilen havalimanlarında, sözleşmelerin gereği olarak belirli sürelerde yenilenmesi gereken ve sözleşme süreleri sonunda kuruluş bünyesine alınacak olan taşınırların kayıt ve takip işlemlerinde eksiklikler bulunduğu da tespit edildi. Havalimanlarının taşınır işlemlerine ait kayıtlar, birimler ve depolarda örnekleme yöntemiyle yapılan incelemelerde tespit edilen bazı eksiklikler, şöyle sıralandı:

>> Bazı havalimanlarında işletmeci firmaya yapılan taşınırlara ilişkin devir teslim listelerinin yer almadığı,

>> Sözleşme gereği DHMİ ofislerinde kullanılmak üzere firmadan temin edilen taşınırların kaydının, numaralandırma işlemlerinin ve takibinin yapılmadığı,

>> İşletmeci firma tarafından işletmede kullanılmak üzere sağlanan ve menkul mal olarak ifade edilen dayanıklı taşınırların kaydının yapılmadığı, dolayısıyla sözleşme gereği kullanım ömrü dolan taşınırların firma tarafından yenilenmesinin takip edilemediği görüldü.