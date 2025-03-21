Havadan karadan katliam yapıyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ateşkesi sona erdirerek ABD desteğiyle Gazze Şeridi’nde ölüm saçmaya devam eden İsrail, hava saldırılarının ardından karadan da operasyon başlattı. İsrail ordusu, Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladı.

İsrail'in saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 70 Filistinli ile 1 Birleşmiş Milletler (BM) personelinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze’ye saldırıların tekrar başladığı 18 Mart sabahından bu yana ölenlerin sayısının 470’in üzerine çıktığını kaydederek hala enkaz altında kalanların olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Halil El Dakran ise İsrail'in ateşkesi bozduğu salı gününden bu yana 710 kişiyi öldürdüğünü, 900 kişiyi de yaraladığını açıkladı. BM, Gazze'nin orta kesimlerinde BM Proje Hizmetleri Ofisi'ne ait misafirhanelere yönelik saldırıda personelinin öldürülmesine tepki gösterirken, olayın soruşturulmasını talep etti.

KARADAN DA SALDIRIYOR

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada saldırıların “şimdiye kadar görülmemiş bir yoğunlukta” olacağını söyledi. İsrail, Hamas ile 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından koridordan çekilme kararı almıştı. Hamas ise İsrail'in saldırılarını durdurmak ve Tel Aviv'in ateşkes anlaşmasını uygulamaya zorlanması için arabulucularla görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

SESSİZLİK ONAYLAMAKTIR

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze’nin yeniden İsrail’in katliamına maruz kaldığını, acımasız saldırıların durmaksızın devam ettiğini söyledi. Rişk, “16 aydır kesintisiz devam eden katliamlar karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını utanç verici bir suç ortaklığı” olarak niteledi.

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KIZILDENİZ’DE TANSİYON YÜKSEK

İsrail’in Gazze’de katliamları sürerken Kızıldeniz’de de tansiyon zirvede. Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel-Aviv’deki Ben-Gurion Havaalanı'na bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ayrıca ABD'ye ait Harry Truman uçak gemisini hedef alan bir saldırının gerçekleştirildiği belirtildi. Husiler, ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 16 üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen’e hava saldırılarına ilişkin görüntüleri yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Husilere verdiği desteği sona erdirmesi çağrısını yineleyerek “Husilerin ABD tarafından yenilgiye uğratılacağı” sözünü verdi.