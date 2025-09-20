Giriş / Abone Ol
Havai fişekler yangın çıkardı: Ağaçlar zarar gördü

Mersin'in Silifke ilçesine düğün salonu yanında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Bazı ağaçlar zarar görürken yangının havai fişeklerden çıktığı iddia edildi.

Güncel
  • 20.09.2025 07:29
  • Giriş: 20.09.2025 07:29
  • Güncelleme: 20.09.2025 09:50
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Mersin’in Silifke ilçesinde bir düğün salonu yanında davetliler oynarken çalılıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangının, düğünde atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Becili Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun arka tarafındaki çalılıkta çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti.

Düğünün devam ettiği sırada alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan düğün sırasında atılan havai fişeklerden çıktığı iddia edilen yangında bazı ağaçlar zarar görürken, bölgede soğutma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

