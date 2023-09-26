Havaların soğuması ile göçe başlayan leyleklerin yuvası boş kaldı

Iğdır-Nahçıvan yolu üzerinde yer alan elektrik direklerin üstünde bulunan leylek yuvaları, havaların soğuması ve leyleklerin sıcak ülkelere göç etmesi ile boş kaldı.

Kafkaslar’dan Anadolu’ya geçiş bölgesi üzerinde yer alan Iğdır, bünyesinde barındırdığı sulak alanlar ve biyoçeşitliliği ile birçok kuş türünü de besliyor. Iğdır’ın simgesi haline gelen leylekleri barındıran Iğdır’da elektrik direklerin üzerinde birçok yuva yer alıyor.

Şehirde havalar soğuyunca sıcak ülkelere göçe başlayan leyleklerin de yuvaları boş kaldı. Iğdır-Nahçıvan yolu üzerinde yer alan elektrik direklerin üzerinde bulunan leylek yuvaları da o yuvaların arasında yer alıyor. Göç eden leyleklerin boş kalan yuvaları havadan görüntülendi.