Havalı tüfekle kedileri vuran şüpheli tutuklandı

Ankara'da havalı tüfekle çok sayıda kediye ateş edip öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefetten tutuklandı. Avukat şüphelinin "Ben nasıl olsa çıkacağım, mahallede bir tane hayvan bırakmayacağım" dediğini savundu.

Ankara Çankaya'da Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Ayşe D. ve Seçil P, bakımını üstlendikleri kedilerinden bazılarının rahatsızlanması üzerine hayvanları veteriner kliniğine götürdü.

Burada tedavi edilen kedilerin vücutlarında havalı tüfek mermisi bulundu. Tedavi sırasında hamile olan kedilerden biri yavrularıyla birlikte ölürken, hayvansever kadınlar hayvanların durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji bölümünden rapor aldı.

Bu sırada hayvanseverler, komşuları D.D'den mahalledeki başka hayvanlara da bir binanın balkonundan havalı tüfekle ateş edildiğini öğrendi.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Hayvanseverlerin saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulunduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, hakkında görgü tanıklarının beyanı bulunan Ömer Ayhan A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde hayvanların üzerinde çıkan mermilerin atıldığı değerlendirilen havalı tüfek ve tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheli Ömer Ayhan A. savcılık ifadesinde, mahalledeki hayvanların çok gürültü yaptığını, bu yüzden zaman zaman havaya ateş açtığını öne sürdü.

Ömer Ayhan A, "Bu hayvanlar tarafından saldırıya uğradım. Genelde korkutmak amacıyla havaya doğru ateş ettim. Bazen yere doğru ateş ettiğim de olmuştur ancak kesinlikle nişan almadım. Aleyhimdeki beyanları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim" ifadelerini kullandı.

'TANIĞA BASKI GİRİŞİMİNDE BULUNABİLİR'

Ömer Ayhan A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sonucunda tutuklandı.

Tutuklama kararında şüphelinin beyanının hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi. Şüphelinin, hayvanların yaşam haklarını insancıl olmayan muamele ile kısıtladığı eyleminin tekrar eder mahiyette olduğu ve pişmanlık göstermediği ifade edilen kararda, şüphelinin eylemi neticesinde vahim sonuçlar meydana geldiği vurgulandı.

Sahipsiz hayvanların yaşam haklarına dikkat çekilen kararda, şüphelinin beyanı alınan tanığa baskı girişiminde bulunabileceği belirtildi. Mevcut aşamada tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedilen kararda, bu sebeplerle şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Müşteki avukatı Gülendam Bakıcı Yalçınkaya, bir aydır mahallede sokak hayvanlarının yaralanmalarının sebebini araştırdığını söyledi.

Mahallece dedektif gibi iz sürdüklerini anlatan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"En başta kedilerin kendi aralarında kavga ettiğini zannettik, ancak gün geçtikçe yaralanan kedi sayısı arttı. Ardından apar topar müvekkillerimle kedileri veterinere götürdük. 8 kedimiz yaralandı, 4 kedimiz öldü. Bir süre sonra aynı mahallede bulunan bir kişinin balkona çıkıp rastgele sokak hayvanlarına ateş ettiğini öğrendik. Karakola gittik, savcının talimatıyla delil toplanmaya başladı. Ardından sokak hayvanlarına ateş açan kişinin müvekkillerimin evinin karşısında oturan şüpheli olduğunu öğrendik."

Şüphelinin gözaltına alındığında suçlamayı kabul etmediğini belirten avukat Yalçınkaya, tutuklanan şüphelinin "Ben nasıl olsa çıkacağım, mahallede bir tane hayvan bırakmayacağım" dediğini savundu.

Yalçınkaya, "Bu tarz insanların rehabilite edilmesi gerekiyor. Bir insan savunmasız kedileri nasıl öldürür? Kedilerin gürültü yaptığını öne sürerek, havaya ateş açtığını söylemesi bile akla ziyan bir durumdur. Bu şahsa verilecek ceza umarım Türkiye'de emsal niteliğinde olur" diye konuştu.