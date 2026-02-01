Havalimanı için 20 bin TL bütçe!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık 2017 tarihine Karaman’da toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada nüfusu yaklaşık 260 bin olan Karaman’a 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı.

AKP’nin resmi internet sitesinde de yer alan Erdoğan’ın konuşma metnine göre, Erdoğan havalimanının 2020’de açılacağını da ifade ederek, “Konya’ya uçakla indiğimiz gibi inşallah Karaman’ımıza da uçakla ineceğiz. Şehrimize yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı şu anda ihale sürecinde, bu havalimanını 160 milyon liralık bir yatırımla tamamlayıp inşallah 2020 yılında hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI

Ancak aradan geçen yıllarda Karaman Havalimanı için bir çivi dahi çakılmadı. Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı’na göre ise bu yıl Karaman Havalimanı projesi için sadece 20 bin TL bütçe ayrıldı. Bu paranın 10 bin TL’sinin altyapı 10 bin TL’sinin ise üst yapı işleri için ayrıldığı belirtildi.

Eski Ulaştırma Bakanı ve AKP yöneticisi Lütfi Elvan ise 2015 yılında yaptığı açıklamada, “Karaman’ın havalimanına en kısa sürede kavuşacağını” iddia etmişti. Elvan, 2014 yılının Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Karamanlılara havalimanı müjdesini verdiğini ve planlanandan çok kısa bir sürede Karaman Havalimanı için yer tespiti yapıldığını, altyapı kesin proje çizimleri, fizibilite ve zemin etüdü ile ÇED işlemlerinin tamamlandığı vurguladı. Elvan, açıklamasında "Karaman Havalimanı için her şey planlandığı şekilde gidiyor” demişti.

‘İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE’

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında yaptığı bir açıklamada Karaman Havalimanı projesinin rafa kaldırıldığını anlattı. Uraoğlu, “Şu anda üç tane devam eden (havalimanı) var. Bir tanesi Çukurova. İnşallah onu yakın zamanda devreye alacağız. Bir tanesi Gümüşhane-Bayburt. Bir tanesi de Yozgat Havalimanı. Bunları tamamladığımızda 60 (havalimanı sayısı) olacak. Bir tane de Karaman’da bir projemiz var. Onu ilerleyen zamanda ihtiyaç olması halinde hayata geçireceğiz” dedi.