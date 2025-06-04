Havalimanı maliyeti 19 kat arttı

Yapımı yılan hikâyesine dönen Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın yapım öyküsü, plansızlığın kamu kaynaklarında yarattığı tahribatı ortaya koydu. Havalimanının kapasite artırımını sağlayacak terminal binası için harcanan paranın, öngörüleni 19’a katladığı tespit edildi. Şubat 2023’te tamamlanması planlanan ancak bir türlü bitirilememesi nedeniyle “hayal icraat” olarak nitelendirilen projenin tamamlanma tarihi de Mayıs 2026’ya uzatıldı.

Malatya Havalimanı’na uluslararası standartlarda bir terminal binası yapılması için ilk çivi, 8 Aralık 2020 tarihinde çakıldı. Terminal binasının tamamlanması ile havalimanının yıllık 2,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağı belirtildi. Yeni terminal binasının yapım maliyetinin, 194 milyon 347 bin TL olduğu belirtildi.

2 sene önce Malatya Havalimanı’nın yeni terminal binasının altyapı çalışması sırasında toprak kaymıştı. Göçük altında kalan 2 işçi, yaşamını yitirmişti.

YERİNDE DURMAYAN MALİYET

2023’te tamamlanacağı belirtilen havalimanının yeni terminal binası için AKP eski Milletvekili Öznur Çalık, 11 Ekim 2021’de açıklama yaptı. Açıklamada, terminal binasının maliyeti 256 milyon TL olarak duyuruldu. Çalık, 2023’te yeni bir açıklama daha yaparak, terminal binasının yapım maliyetinin 750 milyon TL olduğunu açıkladı. Havalimanının yeni terminal binasının 2023 yılı içerisinde açılacağı savunuldu.

Terminal binası, iddia edildiği gibi 2023’te tamamlanamadı. DHMİ, inşaatı yarım kalan terminal binasının tamamlanması için Ekim 2023’te yeni bir ihale daha düzenlemek zorunda kaldı. İhale kapsamında 1 milyar 44 milyon 44 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Tamamlama ihalesi kapsamında havalimanı terminal binasının, 2025 yılı içinde bitirileceği kaydedildi.

Havalimanının kapasitesinin artırılması amacıyla yapımına başlanan terminal binasının inşaatında beklenen ilerleme sağlanamadı. DHMİ, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası için Nisan 2025’te yeni bir ihale daha gerçekleştirdi. İhale kapsamında 2 milyar 530 milyon 295 bin TL’lik sözleşme imzalanırken inşaatın tamamlanması süresi de ihale dosyasına, Mayıs 2026 olarak yazıldı.

AKP’lilerin vaatleri arasında geçilen dört yılda tamamlanamayan Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın maliyeti, öngörüleni 19’a katladı. Tesis için 194 milyon 347 bin TL olarak öngörülen toplam harcama, Haziran 2025 itibarıyla 3 milyar 768 milyon 686 bin TL’ye kadar yükseldi.

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UÇAN KAMU KAYNAĞI

Bir türlü tamamlanamayan Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın yapım maliyetinde yaşanan artış, dönemlere göre şöyle sıralandı:

• Aralık 2020: 194,3 milyon TL

• Ekim 2021: 256 milyon TL

• Ocak 2023: 750 milyon TL

• Ekim 2023: 1 milyar TL

• Mayıs 2025: 3,7 milyar TL