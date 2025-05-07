Havalimanı, ordu üssü hedef alındı

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İç savaşın sürdüğü Kuzeydoğu Afrika ülkesi Sudan'da liman kenti Port Sudan üç gündür şiddetli saldırılarla sarsılıyor. İki gün içinde ikinci kez insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Savaşta yerinden edilen yüz binlerce kişi bu kente sığınmıştı.

Orduya bağlı yetkililer, saldırıdan “Hızlı Destek Kuvvetleri" (HDK) güçlerini sorumlu tuttu. Kızıldeniz kıyısındaki kentte yönelik pazar günü başlayan saldırılar, çatışmalarda keskin bir tırmanışı temsil ediyor. İç savaş sürecinde Port Sudan, bu haftaya kadar kara veya hava saldırılarından etkilenmemişti.

YARDIM TALEBİ

Ülkenin ana yakıt deposunda saldırının ardından yangın çıktığı belirtildi. Bir hükümet kaynağı, AFP’ye yaptığı açıklamada yangının söndürülmesi için Suudi Arabistan’dan yardım istendiğini belirtti. İHA saldırısında herhangi bir ölü ya da yaralı olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İHA saldırısı, HDK’nın Nisan 2023’te ordu güçleriyle aralarında çıkan iç savaşın başlamasından bu yana Port Sudan’a gerçekleştirdiği ilk İHA saldırısından bir gün sonra yaşandı. Reuters’a konuşan bir görgü tanığı da Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah El Burhan’ın konutunun yakınlarındaki büyük bir otelin de isabet aldığını ileri sürdü. Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri arasında uzun süredir devam eden çatışma, dünyanın en büyük insani krizini yarattı. BM ve yardım kuruluşlarının yanı sıra orduyla bağlantılı hükümet bakanlıklarının merkezlerini kurduğu Port Sudan'a yapılan son saldırılarla krizin daha da kötüleşmesi muhtemel. Ordu ile Hızlı Destek Güçleri arasındaki savaş, eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir askeri darbeyle düşmesinin ardından sivil hükümete geçiş konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Nisan 2023'te başladı.