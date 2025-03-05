Havalimanında '3 çay' için gelen hesap gündem oldu

Türkiye’de yüksek enflasyon ve döviz kuru bahane edilerek ürün ve hizmet fiyatlarına ardı ardına zam yapılırken, havalimanlarında uygulanan fahiş fiyat politikası tepki çekmeye devam ediyor.

Bu durumun son örneği Antalya Havalimanı’nda yaşandı.

Sözcü'nün aktardığına göre; uçuş öncesi bir bardak çay içmek isteyen üç arkadaş, havalimanındaki bir işletmeye oturdu. Çayın karton bardakta servis edildiği işletmede, hesap fişi geldiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşandı.

İçilen üç bardak çay için tam 766 TL hesap çıkarıldı.

Fotoğraf: Sözcü Gazetesi

Fiyatı gören yolcular duruma sosyal medyada tepki gösterirken, Türkiye’de havalimanları başta olmak üzere birçok işletmede sürdürülen fırsatçı fiyat politikası sosyal medyada gündem oldu.

Havalimanlarındaki işletmelerin, döviz ve maliyet artışlarını bahane ederek olağanüstü kar marjlarıyla fiyat belirlediği uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.