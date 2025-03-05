Havalimanında '3 çay' için gelen hesap gündem oldu
Yüksek enflasyon gerekçesiyle yapılan fahiş zamlar hız kesmezken, Antalya Havalimanı'nda bir işletmenin çay fiyatı tepki çekti. Üç bardak çay için 766 TL hesap ödeyen yolcular, sosyal medyadan duruma isyan etti.
Türkiye’de yüksek enflasyon ve döviz kuru bahane edilerek ürün ve hizmet fiyatlarına ardı ardına zam yapılırken, havalimanlarında uygulanan fahiş fiyat politikası tepki çekmeye devam ediyor.
Bu durumun son örneği Antalya Havalimanı’nda yaşandı.
Sözcü'nün aktardığına göre; uçuş öncesi bir bardak çay içmek isteyen üç arkadaş, havalimanındaki bir işletmeye oturdu. Çayın karton bardakta servis edildiği işletmede, hesap fişi geldiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşandı.
İçilen üç bardak çay için tam 766 TL hesap çıkarıldı.
Fiyatı gören yolcular duruma sosyal medyada tepki gösterirken, Türkiye’de havalimanları başta olmak üzere birçok işletmede sürdürülen fırsatçı fiyat politikası sosyal medyada gündem oldu.
Havalimanlarındaki işletmelerin, döviz ve maliyet artışlarını bahane ederek olağanüstü kar marjlarıyla fiyat belirlediği uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.