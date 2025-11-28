Havalimanında dikiş tutturamadılar

Hatay Havalimanı 2007 yılında, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde açıldı. Havalimanı’nın ÇED olumsuz raporlarına ve uzmanların uyarılarına karşın Amik Gölü kurutularak inşa edilmesine uzmanlar tepki gösterdi. Akademisyenlerin ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın da itirazları dikkate alınmadan inşa edilen havalimanını 2012 ve 2019 yıllarına iki kere su bastı.

Uzmanların itirazları, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde çıkan tablo ile acı şekilde ortaya konuldu. İntaş İnşaat ve YDA’nın, Amik Ovası’nda kurutulan 2 bin dekar arazi üzerine inşa ettiği Hatay Havalimanı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde kullanılamaz hale geldi.

BİTMEYEN ONARIM

Depremde pisti, sarsıntının etkisiyle tam ortasından ikiye bölünen Hatay Havalimanı’nın onarımı için 2023 ve 2024 yıllarında toplam 5 milyar 600 milyon TL kaynak kullanıldı. Toplam 5,6 milyar TL’lik harcamaya karşın havalimanı tam anlamıyla onarılamadı. Hatay Havalimanı’nın pisti ile apron Havalimanında dikiş tutturamadılar Hatay Havalimanı’nın onarımına yapılan harcamalara yenisi eklendi. Havalimanının terminal binasının, “Islak zemin revizyonu işi”, AKP’den Belediye Meclisi adayı olan Serdem Gümüş’ün şirketine 15,3 milyon TL’ye verildi ve taksi yollarının onarımı için 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde de milyarlarca liralık harcama gerçekleştirildi.

YENİ İHALE

Pist ve terminal binası 6 milyar TL’lik harcama ile onarılan havalimanı için yapılan harcamalara 25 Kasım’da bir yenisinin daha eklendiği öğrenildi. Hatay Havalimanı Müdürlüğü 14 Kasım’da, “Hatay Havalimanı Terminal Binası Islak Hacim Revizyonu İşi” ihalesi düzenledi. Pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihalede üç şirketten teklif alındı.

Hatay Havalimanı Müdürlüğü’nün 15 milyon 340 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihale, yalnızca 40 bin TL’lik avantajlı teklifle sonuçlandı. SG Bina Yapı Dekorasyon isimli şirketin ihaleye 15 milyon 300 bin TL’lik teklif verdiği belirtildi. Şirket ile havalimanı müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

AKP’DEN ADAY

Hatay Havalimanı’nın 15,3 milyon TL’lik ihalesini alan şirketin sahibinin, Mart 2019’daki yerel seçimlerde Hatay Arsuz Belediyesi Belediye Meclisi için AKP’den aday olduğu bildirildi. AKP’den Belediye Meclisi Adayı olan şirket sahibi Gümüş, CHP’nin Arsuz’da belediye meclisindeki çoğunluğu alması nedeniyle seçilemedi.