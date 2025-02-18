Havalimanında film gibi soygun

Nisan 2019’da, “İstanbul Havalimanı’ndaki hava trafiği ile çakıştığı” gerekçesiyle uçuşlara kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki kablo soygununun detayları belli oldu. Pistleri kırılan, üzerine millet bahçesi yapılan havalimanındaki kabloların, filmlere konu olacak yöntemle çalındığı bildirildi.

Havalimanı içinde bulunan Atatürk Devlet Konukevi’ndeki kablo hırsızlığının detaylarını, CHP Milletvekili Ulaş Karasu açıkladı.

Hırsızların, yangın hidroforlarına giden tonlarca kabloyu, havalimanını film platosu olarak kullananların yüksek tonajlı araçlarıyla taşıdığı öğrenildi. Kablolar taşınırken kameraların kapatıldığını, bazı kameraların da kablolarla birlikte çalındığı belirtildi. Hırsızlığın, daha önce İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başmüdür yardımcılığı ve DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanlığı da yapan L.E’nin de içinde bulunduğu ve halen görevde bulunan bazı personel tarafından organize olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.

TBMM GÜNDEMİNDE

Karasu, iddiayı TBMM gündemine de taşıdı. Karasu’nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu sorulara yanıt arandı:

• Atatürk Havalimanı’nda son bir yıl içinde kaç hırsızlık vakası meydana gelmiştir?

• Atatürk Havalimanı, film seti veya platosu olarak kullanılmakta mıdır? Kullanılıyor ise yasal dayanağı nedir? Hangi filmlerin çekimi için izin verilmiştir?

• Hırsızlık organizasyonu içinde yer aldığı öne sürülen Z.U adlı personel bulunmakta mıdır? Bu personelin de hırsızlık vakalarında organizasyon yaptığı iddiası doğru mudur?

• Tüm bu konularla ilgili bakanlığınıza ulaşan şikayet, ihbar mektubu vs. var mıdır? Var ise içeriği nedir, uygulandıysa yaptırımlar nelerdir?