Havalimanında yolcu paylaşımı yapan 2 grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü

İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 Eylül Cumartesi günü turist yolcu karşılama işi yapan iki grup arasında yolcu paylaşımı yüzünden kavga çıktı.

İki grubun üyeleri durumu konuşmak ve bir anlaşmaya varmak için olay yerinde bir araya geldi. Ancak tartışma karşılıklı silahların çekilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışma sırasında silahla yaralanan Süleyman Üzümcü hayatını kaybetti. Olayda iki kişi de yaralandı.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden iki şüphelinin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Emniyette yapılan sorgularında, şüpheliler, kavgaya karıştıklarını ancak öldürme ve yaralama olaylarını gerçekleştirmediklerini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hastanede tedavileri süren 2 şüphelinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.