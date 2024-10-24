Havalimanında zarar uçuşta

Atatürk Havalimanı, iktidarın mega projeleri arasında sıralanan İstanbul Havalimanı’nın kullanılmasını sağlamak için feda edilerek 7 Nisan 2019 tarihinde kapatıldı. Kapatılan havalimanının arazisine millet bahçesi yapılması kararlaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Covid-19 salgını döneminde pistlerine seyyar hastaneler kurulan Atatürk Havalimanı’na yapılması planlanan millet bahçesi için 2022 yılında harekete geçti. Bu kapsamda 29 Nisan 2022 tarihinde kapalı kapılar arkasında ihale düzenlendi. Davet usulüyle yapılan ihaleye, “İktidarın gözdesi” olarak bilinen şirketlerden Limak, Kolin, Mapa, YSE, YDA ile Yapı ve Yapı şirketleri davet edildi.

YARGI SÜRECİ

İhale, 2 milyar 127 milyon 978 bin TL’ye Yapı ve Yapı şirketine bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2022’de davet usulüyle yapılan ihaleyi yargıya taşıdı. Belediyenin, “Kamu İhale Kanunu’nun 21-B maddesine göre yapılan ihalelerde ivedilik şartı aranıyor. İhalede bu şart oluşmamıştır’’ gerekçesiyle yaptığı itiraz, Ankara 16’ıncı İdare Mahkemesi’nce 7 Eylül 2023 tarihinde reddedildi. İBB, İdare Mahkemesi’nin kararının temyizi için başvurdu. Temyiz başvurusunu karara bağlayan Danıştay 13’üncü Dairesi ise davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığını kaydetti.

Yerel mahkemenin kararını bozan Danıştay 13’üncü Dairesi, “Karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere” kesin olarak ihalenin iptaline hükmetti. İhaleye yönelik yargı süreçleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kamu zararındaki ısrarını etkilemedi. Bakanlık, ilk denemesi yargıya takılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin yapımı için 30 Eylül 2024 tarihinde ikinci ihaleyi düzenledi. TOKİ koordinesinde gerçekleştirilen ihalede 2 milyar 102 milyon 394 bin TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldı. İhale, bakanlığın maliyet hesabının üzerinde sonuçlandı. Buna göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yapım ihalesi 2 milyar 250 milyon TL’ye Özülke İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne verildi. İhaleyi 2,2 milyar TL’ye alan Özülke İnşaat’ın iktidar ile bağlantıları dikkat çekti. Şirketin ortakları arasında yer alan Nevzat Özülke’nin 17-25 Aralık operasyonunun ardından görevden alınan Çevre eski Bakanı Erdoğan’ın Bayraktar’ın oğluyla ticari ilişkileri bulunduğu bildirildi.