Havalimanının maliyeti nasıl 16 kat arttı?

Trabzon'da yapılması planlanan ve 2022 yılında 4,2 milyar TL maliyet hesaplanan Yeni Trabzon Havalimanı projesinin maliyeti 16 kat arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ekim 2025’te yaptığı açıklamada, “Trabzon Havalimanı'nın mevcut pistinin uluslararası standartları sağlayamadığını, giderek artan yolcu ve yük sayılarına mevcut tesislerin yeterli olamadığını” iddia ederek denizin üstüne yıllık yolcu kapasitesi 10 milyon olarak planlanan yeni Trabzon Havalimanı’nın inşa edileceğini açıkladı.

Yeni Trabzon Havalimanı projesi Yatırım Programı’na ilk kez 2022 yılında girdi. O yıl “Trabzon Yeni Havalimanı” adı altında yer verilen projenin 4 milyar 222 milyon TL’ye mâl olacağı açıklandı. Ancak Resmi Gazete’de de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı’nda Yeni Trabzon Havalimanı projesinin maliyetinin 16 buçuk kat artarak 69 milyar 980 milyon TL’ye fırladığı görüldü.

Öte yandan 2026 Yılı Yatırım Programı yayımlanmadan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yeni Trabzon Havalimanı projesinin ihalesini yaptı. 20 Aralık 2025’te ve kamuoyunda rekabeti sınırladığı gerekçesiyle sıkça eleştirilen “pazarlık usulü” yöntemiyle düzenlenen ihalenin 48 milyar 199 milyon TL bedelle Mehmet Cengiz’e ait Cengiz İnşaat ile eski AKP Rize milletvekili Abdülkadir Kart’a ait olduğu bilinen ASL İnşaat’ın kurduğu iş ortaklığına verildi.

CENGİZ, AKP İLE BÜYÜDÜ

Halka ettiği küfürle hafızalara kazınan Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding, AKP döneminde kamudan aldığı garantili ve yüksek maliyetli projelerle tanınıyor. Ulaştırma ve enerji projelerinde yıldızı parlayan şirkete en büyük piyango, Seydişehir Alüminyum özelleştirmesiyle vurdu. AKP iktidarındaki tüm “mega projeleri” tek başına ya da konsorsiyum içinde üstlenen Cengiz’in aldığı yapım işlerinden bazılarının, “İstanbul 3’üncü Havalimanı, Hasankeyf Ilısu Barajı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yusufeli Barajı ve HES, Akkuyu Nükleer Santral Limanı, Ordu-Giresun Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı” olduğu biliniyor.

ASL İnşaat’ın sahibi eski AKP Rize Milletvekili Abdulkadir Kart’ın ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu biliniyor.

ERDOĞAN’IN KOMŞUSUYDU

AKP döneminde milyarlarca liralık kamu ihalelerini alan Abdülkadir Kart, uzun bir süre boyunca Erdoğan ile Ankara Keçiören’de aynı apartmanda oturdu, iki aile kapı komşuluğu yaptı. Kart’ın aldığı son ihalelerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ’ın Karanfilköy projesi olarak bilinen Kent Etiler projesi oldu. Bu projede yapım işlerini Mesa ile ASL iş ortaklığı aldı.