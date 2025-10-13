Havalimanlarının VIP yolcuları: Elektrik dağıtım şirketleri

AKP iktidarının ilk döneminde öne çıkan politika, elektrikte özelleştirme oldu. 2004 yılında, “Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi” hazırlandı. IMF ile 2005 yılında, “19’uncu Stand-By anlaşması” imzalayan iktidar, elektrik üretim ve dağıtım şirketinin özelleştirilmesi çalışmalarını hızlandırdı. Anlaşma kapsamında 2008-2013 döneminde enerjide üretim ve dağıtım özelleşti.

Elektrik dağıtımında özelleştirme, bir türlü giderilemeyen altyapı sorunları ile yüksek faturaları beraberinde getirdi. Elektrik üretimde özelleştirme ise kamunun yükünü katlayarak artırdı. 2002 yılında elektrik üretiminin yüzde 60’ını tek başına karşılayan EÜAŞ’ın üretimdeki payı yıllar itibarıyla giderek eriyerek adeta kuşa döndü.

Kamunun, elektrik enerjisi nedeniyle artan mali yükü, havaalanı ve havalimanlarının elektrik enerjisi alım ihaleleriyle gözler önüne serildi. BirGün, elektrik üretim işinin özel sektöre devredilmesi nedeniyle ihale ile enerji hizmeti almak zorunda kalan havalimanı müdürlüklerinin zorunlu enerji harcamalarına mercek tuttu. Türkiye'deki 18 havaalanı ve havalimanının elektrik enerjisi alım ihaleleri kapsamında 500 milyon TL’ye yakın para harcadığı tespit edildi.

BÜYÜK DİLİM CENGİZ’E

Cengiz Holding'in elektrik şirketleri, havalimanlarının elektrik ihalelerden en büyük dilimi aldı. Rize-Artvin Havalimanı ile Gaziantep Havalimanı’nın elektrik enerjisi için Cengiz Elektrik’e 178 milyon 247 bin TL ödeme yapıldı.

Türkiye'deki 18 havalimanının elektrik enerjisi alım ihaleleri kapsamında yaptığı toplam harcama ise kayıtlara, 486 milyon 999 bin TL olarak geçti. Toplam 486,9 milyon TL’lik elektrik enerjisi ihalelerinin bazı havalimanlarına göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Muş Sultan Alparslan Havalimanı Müdürlüğü: 15 milyon 508 bin TL

• Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürlüğü: 38 milyon 600 bin TL

• Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğü: 24 milyon 90 bin TL

• Hatay Havalimanı Müdürlüğü: 54 milyon 60 bin TL

• DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü: 22 milyon 770 bin TL