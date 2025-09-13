Havanın soğumasıyla yaylacıların dönüş yolculuğu başladı

MUŞ (AA) - SABRİ YILDIRIM - Yaz mevsimini sürüleriyle Muş'un serin ve yeşil yaylalarında geçiren besiciler, havanın soğumasıyla hayvanlarını yerleşim yerlerine yakın bölgelere indirmeye başladı.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, mayısta sürülerinden daha iyi verim almak için Yücetepe, Sürgüden, Derik ve Kurtik yaylalarına çıktı.

Yaklaşık 5 ay boyunca hayvanlarını su kaynaklarının bol olduğu yaylalarda otlatan vatandaşlar, soğuk havanın etkisini göstermeye başlamasıyla sürüleriyle köylerinin yolunu tuttu.

Yerleşim yerlerine yakın bölgelere indirilen binlerce hayvan, kasıma kadar buralarda otlatılacak.

- "Yaylada peynir, yoğurt ve tereyağı stoku yaptık"

Yücetepe köyünde besicilik yapan Murat Yatman, AA muhabirine, her yıl sürüsünü 10 kilometre uzaklıktaki Derik Yaylası'na çıkardığını söyledi.

Köydeki vatandaşların geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Yatman, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızın daha iyi gelişmesi ve bereketli ürün elde etmek için her yıl yaz mevsiminde yaylaya çıkıyoruz. Havanın soğuması ve ekin alanlarının açılmasıyla tekrar köye dönüyoruz. Şu an yayladan köyümüze dönüşe geçtik. Yaylada peynir, yoğurt ve tereyağı stoku yaptık. Allah nasip ederse seneye tekrar yaylalara çıkacağız. Yazın köyde hayvanlara yeteri kadar su temin edemiyoruz. Bundan dolayı yaylalara çıkmak zorunda kalıyoruz. Yaylada otlayan hayvanlar daha çok gelişiyor."

- "Bu sene yayla sezonu bitti"

Besici Ramazan Güntay ise yüksek rakımlı yaylalarda havanın erken soğuduğunu dile getirerek, "Sürümüzle dönüş yolculuğuna geçtik. Her yıl yaz mevsiminde hayvanlarımızı daha verimli bir ortamda otlatmak için yaylaya çıkıyoruz. Yaylamız serin ve güzel. Suyumuz çok. Yayla, hayvanların gelişmesi açısından iyi oluyor. Hayvanlardan daha fazla süt alıyoruz. Elde ettiğimiz sütü, peynir, tereyağı ve lor peyniri haline getiriyoruz. Bu sene yayla sezonu bitti. Seneye yine gideceğiz." ifadelerini kullandı.