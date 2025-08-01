Havaya ateş açan şahıslar yangına sebep oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yeni yapılan mezarlık alanın üst bölümünde havaya ateş açtıkları ve yere düşen sıcak kovanlar sebebiyle kuru otların tutuşmasına sebep olan 4 şüpheli kısa sürede yakalanırken, yangın mezarlara ulaşmadan itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemer Mezarlığı’nın yeni defin alanının olduğu bölgenin üst tarafında bulunan arazide yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevlerin mezarlık alanına ulaşmasını engelledi. Etkili olan rüzgar sebebiyle bölgedeki kuru otlar hızla tutuşarak yangını geniş alana yayarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



Havaya açılan ateş yangına sebep olmuş

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, görgü tanıklarının ifadelerine göre 09 AEK 760 plakalı bir araçla bölgeye gelen 4 şüpheli, bir süre sonra yanlarında bulunan silah ile yaklaşık 4 el havaya ateş açtı. Şüphelilerin havaya ateş açması sonucu silahtan çıkan sıcak kovan kuru otları tutuşturdu. Yangının çıkması üzerine şüpheliler araçlarına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine şüpheli aracın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli araç ve şüpheliler kısa sürede bulundu. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.