Havaya ateş edip sosyal medyada paylaştılar

Beylikdüzü'nde havaya rastgele ateş eden ve o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaşan B.S.S ve O.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken B.S.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira ceza kesildi.

Ajans Haberleri 18.09.2023 21:53 Giriş: 18.09.2023 21:53

Güncelleme: 18.09.2023 21:54 Kaynak: DHA

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