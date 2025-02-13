Havayı metal işçisi ısıtıyor

Emek Servisi

Metal işçilerinin Kocaeli’de bulunan üç fabrikada çıktığı grev kararlılıkla devam ediyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi metal işçileri, Çayırova’da kurulu Green Transfo ve Kaynak Tekniği işyerleri ve Gebze’de bulunan Chinatool Otomotiv’de başlattıkları iş bırakma eylemini dün de sürdürdü. Dün Chinatool Otomotiv’deki grev 3’üncü gününü geri bırakırken Kaynak Tekniği’ndeki grev de 13’üncü gününü doldurdu.

Green Transfo’da ise metal işçileri, patronun 10 Şubat’ta lokavt uygulamaya başlamasına rağmen grevlerine devam ederek direnişteki 50’nci günlerini geride bıraktı. 3 işyerinde de Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, zaman zaman sıfırın altına düşen havaya ve kar yağışına rağmen grev alanında nöbet tutmaya devam etti.

Sendikanın en yeni grevi olan ve 185 işçinin 130’unun kadın olduğu Chinatool Otomotiv grevinde işçiler, grev ateşi etrafında ısındı. Direnişlerinin 3’üncü gününde grev çadırlarında nöbet tutmaya devam eden işçiler, kar altında halay çekti. Sendikanın, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Chinatool Otomotiv grevimiz 3'üncü gününde tüm coşkusuyla sürüyor! Metal işçisi kadınlar, değersizleştirilmeye çalışılan emeklerine sahip çıkıyor; döktükleri alın terinin karşılığını almak için omuz omuza direniyor! Üyelerimizin halaylarla kutlayacağı bir toplu sözleşme imzalanana dek #grev ateşimiz yanmaya devam edecek. Chinatool işçileri de kazanacak! Biz kazanacağız!”