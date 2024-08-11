Havayolu şirketi hisselerinde küresel yazılım krizi etkisi

Güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geldi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda, 19 Temmuz'da CrowdStrike'tan kaynaklanan hatanın, hava yolları ve havalimanları üzerinde zincirleme etki yarattığı belirtildi. Böylece, halihazırda oldukça yoğun olan rotalar üzerinde de ilave baskı oluştu.

UÇUŞLARIN GECİKMELERİ REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Orta Avrupa'nın büyük bölümündeki zorlu hava koşullarıyla birleşen bu durum, kıta genelinde önemli gecikme ve aksamalara neden olurken, uçuşların gecikmeleri de rekor seviyelere ulaştı. Ayrıca raporda, küresel kesintinin çok sayıda hava yolu ve havaalanını etkilediğine işaret edildi. İngiltere'de bulunan, ülkenin ve dünyanın en büyük havalimanlarından Heathrow ve Gatwick'te de kesintiden dolayı gecikmeler yaşandı.

DELTA AİR LİNES'IN HİSSELERİ ARTTI

ABD merkezli Delta Hava Yolları, CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu nedeniyle doğrudan gelir kaybının 380 milyon dolar olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, küresel yazılım sorununun Delta'nın operasyonlarını aksattığı ve 5 günde yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edilmesine neden olduğu aktarıldı.

Söz konusu olayın doğrudan gelir kaybının ise eylülde sona erecek çeyrekte 380 milyon dolar olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Delta Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, konuya ilişkin açıklamasında, bu uzunlukta ve büyüklükte bir operasyonel aksamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bastian, "Kesinti nedeniyle oluşan en az 500 milyon dolarlık zararın tazmini için CrowdStrike ve Microsoft'a karşı yasal taleplerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

YAZILIM SORUNUNUN ŞİRKETLERE MALİYETİ

Küresel yazılım şirketlerinin hava yolu şirketlerine maliyeti de oldu. Delta Air Lines Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun şirkete maliyetinin 500 milyon dolar olduğunu belirtti.

Bastian, aksaklıklar nedeniyle tazminat isteyeceklerini belirterek, "Başka seçeneğimiz yok." dedi. CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu küresel piyasalarda da satış baskısını artırmıştı. Böylece hava yolu şirketlerinin hisselerinde geçen ay genel olarak bir düşüş eğilimi görüldü.

Temmuzda ABD hava yolu şirketleri Southwest Airlines'ın hisseleri yüzde 5,8, American Airlines'ın yüzde 6,1, United Airlines'ın hisseleri 6,7 değer kaybetti.

Yatırımcısına, Fransız Air France yüzde 0,1, Çin'li China Southern Airlines yüzde 1,7 kaybettirdi. Borsalarda, Japan Airlines'ın hisselerinde yüzde 3, Güney Koreli Jeju Air'in hisselerinde yüzde 6,2, Kanadalı Air Canada'nın hisselerinde yüzde 11,1 azalış görüldü.

NE OLMUŞTU?

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, 19 Temmuz'dan itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Microsoft, küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.

Küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerden birisi havacılık, küresel bazda en olumsuz etkilenen şirket de ABD merkezli Delta Hava Yolları olmuştu.