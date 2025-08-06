Havran’da sıkışmalı trafik kazası: Sürücü kurtarıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hamambaşı Mahallesi İnönü Caddesi İnönü Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, 10 L 45267 plakalı aracın sürücüsü Ş.G., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Ş.G.’yi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.