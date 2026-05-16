‘Havuza’ bir katkı daha: 1,5 milyar TL’lik reklam

Eleştirel medyayı görmezden gelerek, “İktidara yakın” olarak nitelendiren gazetelerin sayfalarını reklamlarıyla dolduran kamu bankaları, 2026 yılının ilk üç ayında reklam ve ilan için para saçtı. Vakıflar Bankası’nın 613 milyon 254 bin TL, Halk Bankası’nın ise 451 milyon 920 bin TL reklam harcamasına imza attığı Ocak-Mart 2026 döneminde Ziraat Bankası’nın da yüz milyonlarca liralık reklam ve ilan harcaması gerçekleştirdiği belirlendi.

Ziraat Bankası'nın 31 Mart 2026 döneminde sona eren hesap dönemine yönelik mali tabloları hazırlandı. Tablolar, 2026 yılının ilk çeyreğinde Ziraat Bankası’nca gerçekleştirilen reklam ve ilan harcamasında, 2025 yılının ilk çeyreğine göre yaşanan çarpıcı artışı gözler önüne serdi.

FAHİŞ HARCAMA

Ziraat Bankası’nın 2025 yılının ocak-mart dönemindeki reklam ve ilan harcaması kayıtlara, 356 milyon 663 bin TL olarak geçti. Banka, 2026 yılının ocak-mart döneminde ise reklam ve ilan harcaması musluklarını daha da açtı. Ziraat’ın 2026’nın ilk çeyreğinde, 2025 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 42 oranında artan reklam ve ilan harcaması mali tablolara, 505 milyon 604 bin TL olarak yansıdı.

REKOR VAKIFLAR’DA

Ziraat’ın 505,6 milyon TL olan reklam ve ilan harcaması ile birlikte, üç kamu bankasının 2026 yılının ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyreğindeki reklam ve ilan harcaması toplamı, 1 milyar 570 milyon 604 bin TL’ye çıktı. Toplam 1,5 milyar TL’lik üç kamu bankasının reklam ve ilan harcaması, bankalara göre şöyle sıralandı:

• Halk Bankası: 451 milyon 920 bin TL

• Vakıflar Bankası: 613 milyon 254 bin TL

• Ziraat Bankası: 505 milyon 604 bin TL

∗∗∗

REKLAM TARTIŞMASI

Türkiye’deki kamu bankalarının reklam ve ilanları hemen her dönem tartışma yaratıyor. Kamuoyunda, “İktidara yakın” olarak nitelendirilen gazete ve televizyonlara reklam yağdıran kamu bankaları, eleştirel yayınlar yapan medya organlarını adeta görmezden geliyor.