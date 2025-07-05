Havuza düşen yaralı leylek koruma altına alındı

Malatya’nın Darende ilçesinde süs havuzuna düşen yaralı leylek itfaiye tarafından kurtarılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay, Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan süs havuzunda bir leyleğin çırpındığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan leyleğin yaralı olduğu belirlendi.

Yaralı leylek, gerekli ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edilerek tedavi altına alındı. Leyleğin iyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.