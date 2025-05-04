Havuzda baygın bulunan 6 yaşındaki İkrasu, kurtarılamadı

Sakarya'da havuzda baygın bulunan 6 yaşındaki İkrasu, kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Yanık Mahallesi'nde bulunan bir bungalov evde meydana geldi. Tatil için İstanbul'dan geldikleri öğrenilen ailenin kızları İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın halde bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ailesi tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞ

Öte yandan talihsiz çocuğun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği, bu nedenle de tedavi gördüğü öğrenildi. Küçük İkrasu’nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.