Havuzdan Siber Güvenliğe uzanan yol: Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal kimdir?

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Siber Güvenlik Başkanlığı’na atandı.

Önal, uzun yıllardır iktidara yakın bir isim olarak ön plana çıkıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın abisi Serhat Albayrak ile yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen Önal, TMSF tarafından çok sayıda şirkete kayyum olarak atandı.

Önal’ın kamuoyunda daha sık gündeme gelmesinde ise Türk Telekom’daki görevi etkili oldu.

Önal’ın Türk Telekom’da görev yaptığı süreçte kurumun reklam pastası yandaşlara akarken, kurum çifte maaş skandallarıyla gündemden düşmedi.

"KAYYUM PRENS"

Önal; Serhat Albayrak’ın Yönetim Kurulu Başkanvekili olduğu Turkuvaz Medya’da 2007-2015 yılları arasında Medya Reklam Grup Başkanı olarak görev yaptı.

Önal’ın ilk kritik ataması 2015 yılındaki 7 Haziran seçimlerinden önce oldu. 15 Ocak 2015’te TMSF’ye geçen Show TV’nin genel müdürlüğüne atanan Ümit Önal, 1 Kasım seçimleri öncesinde de muhalif yayın yapan Koza İpek Holding’in medya şirketlerine kayyum olarak atanmıştı.

Daha sonra Show TV’yi geri alan Turgay Ciner, Ümit Önal ile yollarını ayırdı. Önal için medyada “Kayyum prens” ifadesi kullanılmaya başlandı.

TÜRK TELEKOM’UN REKLAM PASTASI YANDAŞLARA GİTMİŞTİ

2016 yılında Türk Telekom’a katılan Önal, burada Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, ardından Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi

2019’da ise Türk Telekom CEO’su olarak atandı.

2021 yılında Gazete Duvar'da Kenan Şener'in hazırladığı "İktidar destekçisi medyaya akan kamu kaynağı" yazı dizisinde Türk Telekom'un Turkuaz Medya'ya akıttığı kamu kaynağı gündeme geldi.

Türk Telekom’un 2021'de reklam verdiği dergiler arasında Turkuaz’ın oranı yüzde 56,9 olarak kayıtlara geçti.

Televizyon kanallarına verilen reklam oranında ise bu oran yüzde 25,7.

Türk Telekom’un en çok reklam alanı satın aldığı televizyonlar arasında saniye bazında ilk sırada 360 TV, ikinci sırada A Haber, üçüncü sırada Akit TV, dördüncü sırada Minika Çocuk, beşinci sırada A Spor TV, yedinci sırada Minika Go var.

Dergilerde de bu Turkuaz Medya Grubu’nun sahip olduğu Minika markaları Türk Telekom’un en çok reklam satın aldıkları arasında yer aldı.

TÜRK TELEKOM’DA ÇİFTE MAAŞ SKANDALLARI

2021 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Türk Telekom iştiraki olan TT Mobil İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ortaya çıkmıştı.

AK Partili Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun aynı zamanda,



TT Mobil İletişim Hiz. A.Ş.'de (Türk Telekom' a ait bir şirket) Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik.



Durmak yok, yolmaya devam⬇️ pic.twitter.com/WNLclUBn2S — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 16, 2021

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, 2022 yılında da Türk Telekom’dan maaş alan siyasetçilere dair bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştı.

O isimler şu şekilde:

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı, Ömer Fatih Sayan: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Nureddin Nebati: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Eski AKP Milletvekili, MÜSİAD üyesi patron

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Selim Dursun: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Enver İskurt: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Cüneyt Sezgin: Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi

AK Partili 5 Bakan Yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.



Her birinin aylık maaşı⬇️



Bakan Yrd. maaşı:

39.537 TL



Türk Telekom YK ücreti:

40.618 TL



Aylık toplam maaşı:

80.155 TL



Kaynak: Türk Telekom Genel Kurul Tutanağı



⬇️ pic.twitter.com/znedhAZRil — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 1, 2022

“OPERATÖR TARİFELERİ SUDAN UCUZ” DEMİŞTİ

2024 yılında operatör şirketlerinin fatura ücretlerine gelen zamları protesto eden abonelere cevap veren Ümit Önal, operatör tarifelerinin sudan ucuz olduğunu savunmuştu.

Ünal "Türkiye'de bugün ortalama 4 kişilik bir ailede yaşadığımızı düşünelim. Bu ailede de kullanma suyu değil de, diğer su tüketimlerini düşünelim. Herhalde ortalama 5 ile 8 damacana su tükettiğimizi düşünelim. Bu rakamın 600-800'lik rakama geldiğini söylersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Buradan bir alegori yapalım: operatör tarifeleri ya da müşteri fiyatları sudan ucuz dersek, yanlış olmaz" ifadelerini kullanmıştı.