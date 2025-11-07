Havvanur Yurtsever'in HSK üyeliği Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18 ila 20'nci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 05 Kasım 2025 tarihli 13'üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri/avukatlar arasından Havvanur Yurtsever Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan gizli oylamada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçilmişti. İlk turda 306 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Yurtsever 245 oy alırken, ikinci turda 191 oyda kalmıştı. Gerekli çoğunluk sağlanamayınca TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın çektiği kura sonucunda Yurtsever, HSK üyeliğine dört yıl süreyle seçilmişti.

AKP’nin ağırlığının tartışma konusu olduğu seçimde, yeniden seçilen Yurtsever’in geçmişte AKP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcılığı ile İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediye Meclis üyelikleri yaptığı, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda müşavir olarak görev almıştı.