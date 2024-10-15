Havza’da yangın: İki ev hasar gördü



Olay, Memduhiye Mahallesi Dicle Sokak’ta meydana geldi. İdris Çetin’e ait iki katlı evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede eve sıçradı. Alevler, daha sonra yan tarafta bulunan Eyüp Çetin’e ait eve de yayıldı.

Yangının fark edilmesiyle birlikte itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve elektrik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay yerinde soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.

Yangında her iki binada da maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.