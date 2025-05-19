Havzadaki kaçak yapılara su verilmez

Ahin ASLAN

İSKİ, kamuoyunda yer alan “TOKİ Sazlıdere Konutlarına su verilmediği için yaşam hakkı ihlal ediliyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İSKİ, söz konusu yapıların kaçak niteliğinde olduğunu ve mevzuat uyarınca bu yapılara su verilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kamuoyunda yer alan “TOKİ Sazlıdere Konutlarına su verilmediği için yaşam hakkı ihlal ediliyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İSKİ, söz konusu yapıların kaçak niteliğinde olduğunu ve mevzuat uyarınca bu yapılara su verilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “TOKİ Sazlıdere Konutları” adıyla anılan projenin, Arnavutköy ilçesindeki Sazlıbosna ve Hacımaşlı Mahallelerinde, Yenişehir rezerv yapı alanının bir bölümünde yer aldığı, bu alanın ise Sazlıdere Barajı İçmesuyu Havzası’nın mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanları içinde bulunduğu kaydedildi.