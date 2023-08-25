Hawaii'de orman yangınına sebep olduğu iddia edilen elektrik dağıtım firmasına dava açıldı

ABD'nin Hawaii eyaletinde 9 Ağustos'ta başlayıp günlerce süren; 115 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınlarının ardından Maui Bölgesi yönetimi, olumsuz hava koşullarına rağmen adanın elektriğini kesmediği gerekçesiyle Hawaii Elektrik Firmasına dava açtı.

Hawaii'de orman yangınlarının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ederken Maui Bölgesi yönetimi, Hawaii Elektrik Firmasını ihmalle suçlayan bir dava dilekçesi verdi.

Dilekçede, firmanın elektrik dağıtım hatları, elektrik direkleri ve diğer ekipmanların bakım onarımı ile elektrik hatlarıyla temasını önlemek için bitki örtüsünün kontrol altında tutulması sorumluluklarını ihmal ettiği vurgulandı.

Şiddetli rüzgarların, elektrik direklerini devirip akım kablolarını kopartarak bitki örtüsünü tutuşturabileceğine dikkat çekilen dilekçede, firmanın, yangın çıkması ve hızla yayılması tehlikesinin farkında olduğu kaydedildi.

Maui Bölgesi yönetimi, diğer elektrik dağıtım firmalarının olumsuz hava koşullarında takip ettikleri prosedürlere işaret ederek "Hawaii Elektrik Firması benzer bir yöntemi takip etseydi, yangın önlenebilirdi" değerlendirmesini yaptı.

Firmadan açıklama

Hawaii Elektrik Firması ise davaya ilişkin "Soruşturma devam ederken Maui Bölgesi yönetiminin ihtilaflı yolu seçmesi üzücü." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Bu akıl almaz trajedinin ardından ilk odağımız yalnızca Maui halkına değil, ayrıca Maui Bölgesi'ne destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktır." ifadeleri kullanıldı.