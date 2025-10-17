Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 35'inci patlama

ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Aralık 2024’ten bu yana 35’inci kez patlayan yanardağ, yaklaşık 400 metre yüksekliğe lav püskürttü. Uzmanlar, patlamanın yerleşim bölgeleri için şu anda bir risk oluşturmadığını açıkladı.

Dünya
  • 17.10.2025 11:45
  • Giriş: 17.10.2025 11:45
  • Güncelleme: 17.10.2025 11:46
Kaynak: DHA
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 35'inci patlama
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Dünyanın en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, aralık ayından bu yana 35'inci kez patlayarak, lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı’nda, Aralık 2024’ten itibaren 35'inci kez patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlama sonucu yanardağın 400 metreye kadar lav püskürttüğü kaydedildi.

Uzmanlar, patlamanın şu an için yerleşim alanları açısından bir tehlike oluşturmadığını belirtti.

BirGün'e Abone Ol