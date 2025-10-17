Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 35'inci patlama
ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Aralık 2024’ten bu yana 35’inci kez patlayan yanardağ, yaklaşık 400 metre yüksekliğe lav püskürttü. Uzmanlar, patlamanın yerleşim bölgeleri için şu anda bir risk oluşturmadığını açıkladı.
Kaynak: DHA
