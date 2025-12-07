Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü: Uzmanlardan açıklama
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii’deki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024’ten bu yana süren patlamaların ardından yeniden lav püskürttü. Halemaʻumaʻu kraterinde lav fıskiyeleri ve yoğun duman yükselirken, uzmanlar patlamanın yerleşim alanları için şu an bir risk oluşturmadığını belirtti.
Kaynak: DHA
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten beri süren patlamaların ardından yeniden aktifleşti.
Yanardağın Halema'uma'u kraterinde lav fıskiyeleri oluşurken, gökyüzüne dumanların yükseldiği görüldü.
Uzmanlar, patlamanın şu an için yerleşim alanları açısından bir tehlike oluşturmadığını belirtti.
Ulusal parkta ziyaretçilere güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.