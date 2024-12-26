Hawaii'ye inen uçağın tekerlek yuvasında ceset bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Hawaii eyaletine inen uçağın tekerlek yuvasında ceset bulundu.

Chicago'dan Hawaii'ye bağlı Maui'ye giden United Airlines’a ait bir uçağın, iniş sonrası yapılan kontrollerinde, ana iniş takımlarının tekerlek yuvasında ceset tespit edildi.

Maui polisi, Kahului Havalimanı’na inen uçakla ilgili soruşturma başlattı.

OKSİJEN YETERSİZLİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

United Airlines, cesedin iniş takımlarının yuvasının yalnızca uçağın dışından erişilebilen bir bölümü olduğu ve cesedin bu giriş şekli ve zamanının henüz bilinmediği açıklamasını yaptı.

Tekerlek yuvasında yolculukların, hipotermi ve oksijen yetersizliği nedeniyle genellikle ölümle sonuçlandığı belirtiliyor.

Öte yandan, iniş takımlarının açılıp kapanması sırasında ezilme tehlikesiyle de karşı karşıya kalınabiliyor.