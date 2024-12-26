Hayal emeği yoksul, çocuğu bol tutmak

Haber Merkezi

Milyonları açlığa ve sefalete mahkûm edecek asgari ücret zammını duyuran iktidar, nüfus politikalarını yıllardır “daha fazla çocuk” üzerine kurdu. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır, “En az 3 çocuk yapın” dese de iktidarı boyunca doğurganlık hızı düştü. Şimdi de Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulmasına ve Aile Enstitüsü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından “büyük bir başarı” olarak duyurulan net 22 bin 104 TL’lik asgari ücret açıklamasının ardından bu kararnamelerin yayımlanması dikkat çekti.

GÜVENCE YOK

Kurul ve enstitünün ortak amacı “aile yapısının ve değerlerinin korunması ve nüfus politikalarının belirlenmesinin bir parçası olmak” olarak ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Nüfus Politikaları Kurulu, “doğurganlık hızını artırmak”, “aile yapısını güçlendirmek” ve “nüfusun dinamik yapısını korumak” gibi hedefler taşıyor. Asgari ücretle temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekçiler için, hükümetin “daha fazla çocuk” çağrısı ekonomik gerçeklerden kopuk bir tabloyu ortaya koydu.

Aile Enstitüsü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olacak. Merkezi Ankara’da bulunan enstitü, aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi, ailenin sosyal refahının artırılması, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve gazi yakını ile ilgili politikalara veri oluşturmaya yönelik tüm bakanlık faaliyetlerini kapsayan araştırmaları yürütecek.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 iken AKP iktidarı döneminde hızla eridi ve son olarak 1,51’e geriledi. Bu oran 1,53 olan Avrupa ortalamasının altında kaldı. Türkiye’de 26 milyona yakın çocuk bulunuyor ancak bu çocukların 172 bini yatağa aç giriyor ve her dört çocuktan biri okulda yeterince beslenemiyor. Ayrıca, çocukların yüzde 33,3’ü maddi yoksunluk içinde yaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıkladığı verilere göre ise, sadece son 4 yılda ailesinin yanında bakılamayan çocuk sayısı 40 bin artış gösterdi. AKP iktidarlarında 20 bin 116 çocuğun evlat edinme hizmetinden faydalandırıldığını aktaran Bakan Göktaş, Aralık 2024 itibarıyla 170 bin 270 çocuğun; ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocukların dahil edildiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında ailesinin yanında desteklendiğini kaydetti. Bakanlık, 2024-2028 stratejik planında, bu sayının 2028 yılı itibarıyla 230 bine yükseleceğini öngörüyor.