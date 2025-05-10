Hayal kurmadan hayatta kalıyorum

Bayetav’ın 2025 Bahar Barometresi, bu yılın odağına gençliği aldı. Rapor kentin 18-29 yaş kuşağının duygu hâlini ve siyasal yönelimini ortaya koydu. 610 kişiyle yapılan araştırma, gençlerin büyük çoğunluğunun ekonomik baskı ve adalet krizine sıkıştığını gösterdi.

Araştırmaya katılanların dörtte üçü kenti iş ve gelir olanakları bakımından ‘yetersiz’ buluyor. Her sekiz gençten yalnızca biri için üniversite diploması ‘iş güvencesi’ anlamına geliyor. Raporda bir katılımcının, “Hayal kurmadım; hayatta kalmaya baktım” cümlesi dikkat çekti.

ADALETE İNANÇ ÇÖKTÜ

Her on kiracı gençten sekizi son üç ayda temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kaldı. Katılımcıların yüzde 31,9’u, hanesinde kişi başına asgari ücretin yarısından az gelir elde etti. Gençlerin yüzde 69’u “İzmir’de yaşamaktan memnundum” dedi; aynı kitle yüksek stres, öfke ve belirsizlik yaşadı. “Ev alıp alamayacağımı bilmiyorum, bugünü kurtarmaya çalışıyorum” sözleri odak grup kayıtlarına geçti.

Her on gençten sekizi yargı süreçlerinin adil yürümediğini düşündü. Rapor, adalet algısındaki aşınmayı “tüm diğer gündemlerin arka plan sesi” olarak tanımladı. Gençlerin yalnızca beşte biri Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden genel olarak memnun kaldı. Toplu taşımayı “yeterli” bulanların oranı yüzde 43’te kaldı; park-yeşil alan memnuniyeti dahi dört gençten birini aşamadı. Odak grup verileri, geleneksel ülkücü kodlardan kopuk, laik ve kadın haklarına duyarlı bir milliyetçilik damarı ortaya koydu. Katılımcılar milliyetçiliği “ırk üstünlüğü değil, vergi verip memlekete sahip çıkma” olarak tarif etti. Katılımcılar, “Ülkücü değiliz, milliyetçiyiz; parti değil, Türk bayrağı altında yaşamak istiyoruz” diye belirtti.

Kürt gençler İzmir’deki kapsayıcılığın yüzeysel kaldığını savundu. Bir katılımcı, “Balkan göçmeni arkadaşım kolayca kabul gördü, Urfalı olduğum için hâlâ mesafeli davranılıyor” dedi. Anket sonuçları da Türk katılımcıların yüzde 56’sı, Kürt katılımcıların ise yalnızca yüzde 40’ı “kamusal hayatta eşitlik var” görüşünü paylaştı.

ZORUNLU SİYASALLAŞMA

Gençler siyasi partilere mesafesini korudu: “Hiçbir partiyle özdeşleşmek istemiyorum” diyenler öne çıktı. Buna karşın, 19 Mart’taki kitlesel gözaltılar sonrası yapılan protestolarda “korkacak bir şey kalmadı” diyerek ön safa geçtiler.