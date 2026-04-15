Hayaldi hayal kaldı: Ay projesi başka bahara

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 13 Aralık 2018 tarihinde, “Bir rüya gerçek oluyor” denilerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kuruldu. Kuruluşundan 2021 yılına kadar hiçbir faaliyette bulunmayan TUA’ya Şubat 2021’de, “Önemli görevler” verildi.

Erdoğan, 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen Milli Uzay Programı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini” paylaştı. TUA’ya verilen görevler arasında, “2023 yılında Ay’a sert iniş” de yer aldı.

HEDEFTE BÜYÜK SAPMA

TUA’nın 2025 Yılı Faaliyet Raporu, planlandığı gibi 2023 yılında tamamlanamayan Ay’a sert iniş hedefinin 2025 yılında da hayal olarak kaldığını gözler önüne serdi. 2025 yılına yalnızca 2 milyar 344 milyon 764 bin TL’lik bütçe ile başlayan Türkiye Uzay Ajansı’nın, “Ay’a sert iniş” hedefinde ancak yüzde 68 oranında ilerleme kaydedebildiği öğrenildi.

Ajans, Ay Görevi kapsamında Ay’a ulaşması planlanan uzay aracının yapım süreciyle ilgili bilgileri de paylaştı. Aracın görev tasarım ve ön tasarım çalışmalarının tamamlandığı, “Kritik tasarım çalışmalarının” da tamamlanacağı belirtildi. Uzay aracının 2027 yılı içerisinde fırlatılmasının planlandığı kaydedildi.

ÇARPICI BAŞARISIZLIK

Ay’a sert iniş hedefine, planlanan süreden üç yıl geçmesine karşın ulaşamayan ajansın, “Ay’a yumuşak iniş” görevindeki ilerleme oranında da daha çarpıcı bir başarısızlık yaşandığı görüldü. Ay’a yumuşak iniş projesinde yüzde 1 oranında dahi ilerleme kaydedilemediği bildirildi.

CEP HARÇLIĞI

2026 yılı bütçesinden Diyanet’e 2,1 milyar TL’lik yatırım ödeneği verilirken “Ay’a sert ve yumuşak iniş” gibi iddialı görevler yüklenen Uzay Ajansı'na yalnızca 1,4 milyar TL’lik yatırım ödeneği aktarıldı. Ajansın yatırım ödeneğinin, uzay macerası için Türkiye’nin Space X’e ödediği bilet parası kadar olması dikkati çekti.