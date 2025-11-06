Hayalet ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı

Oğuzhan EKE/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Seben ilçesindeki gölette hayalet ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 4-5 Kasım tarihlerinde Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünleri kontrol teknesi ile Seben Taşlıyayla Göleti'nde hayalet ağ taraması yaptı. Gölete yasa dışı olarak bırakıldığı tespit edilen 5 kilometre uzunluğundaki ağ toplandı. Ağa takılan 500 balık, canlı olarak kurtarıldı. 300 balık göle salınırken, 200 balık ise anaç olarak kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na nakledildi. (DHA)

