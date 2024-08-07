'Hayalet' lakaplı uyuşturucu baronu, boşanma davasına dublör göndermiş

'Hayalet' lakaplı uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın yurtdışında kaçak olduğu dönemde, Türkiye'de dublör kullanarak boşandığı öğrenildi. Ünğan'ın dublörünün adliyedeki fotoğrafları da ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 12 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kuyu-4' operasyonunda 4 suç örgütü liderinin yakalandığını duyurdu.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Yakalanan isimlerden biri de, 'Hayalet' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan'dı.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin ölümünde azmettirici olduğu iddia edilen ve kamuoyuna ismini bu olayla duyuran Ünğan, Avrupa'da özellikle Belçika, Hollanda ve Sırbistan'daki faaliyetleriyle de biliniyor.

2000'li yılların başlarında hırsızlık, sahtecilik, gasp gibi suçlardan dosyaları bulunan Ünğan, 2007 yılı itibarıyla da uyuşturucu ticareti yapmaya başladı.

2010 yılında Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya geçiş yapan ve uyuşturucu ticaretini oradan yöneten Ünğan'ın, 2013 yılında ise 'dublör' kullanarak Beykoz Adliyesi'nde görülen boşanma davasında eşi Z.Ü.'den ayrıldığı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2010 yılının ekim ayında Türkiye'den çıkış yapan Ünğan, yanında eşi Z.Ü. ve çocuğunu götüremedi.

AVUKATI VE KARDEŞİYLE PLAN YAPTI

Hakkında açılan davalar nedeniyle kendisiyle aynı soyadı taşıyan eşi ve o tarihte küçük yaşta olan çocuğu yurt dışına çıkamıyordu. Şimdiye kadar en az 5 sahte kimlik kullandığı tespit edilen ve bu nedenle 'Hayalet' lakabıyla tanınan Ünğan, avukatı ve o dönem hayatta olan kardeşi İlhan Ünğan'la birlikte bir plan yaptı.

Plana göre, Orhan Ünğan eşiyle boşanırsa, Z.Ü. çocuğunu yurtdışına götürebilecekti.

25 Temmuz 2013'te avukatı aracılığıyla Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı boşanma davası açan Ünğan'a 31 Temmuz 2013'te duruşma günü verildi.

7 Nisan 2019'da İstanbul Bağdat Caddesi'nde öldürülecek olan İlhan Ünğan, avukat Ç.Ç., Z.Ü. ve dublör olarak kullanılan kişiyle birlikte duruşma gününde Beykoz Adliyesi'ne gitti.

Adliyede, daha önceden ayarlanmış olan adliye personeli, koridorda gerekli işlemleri yaptı.

O tarihte henüz yeni kullanılmaya başlanan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminin de aktif çalışmaması sayesinde, o tarihte yurtdışında bulunan Ünğan'ın kimliği ve hakkında çıkarılan birden fazla yakalama kararı tespit edilemedi. Dublör kullanılarak yapılan işlemin ardından uyuşturucu taciri Orhan Ünğan, eşi Z.Ü.'den boşandı.