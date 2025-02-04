Hayali bile para yutuyor

Kanal İstanbul Projesi, ilk olarak 2011’de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘‘Hayalim’’ ve “Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri’’ olarak nitelendirdiği projenin, ‘‘İklim dostu bir şehircilik örneği olacağını’’ öne sürdü. Muhalefet ise projeyi “Cinayet ve ihanet” olarak nitelendirdi. Tüm itirazlara rağmen yapımına devam edilen proje, imar planı değişiklikleri ve arazi satışları ile gündeme geldi.

Projenin yaratacağı ekolojik tahribatı ortaya koyan raporların yanı sıra yargı da Kanal İstanbul Projesi’nin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı kararlarını Aralık 2024’te iptal etti. Tartışmalı proje kapsamında muhalefetin itirazları ve yargı kararları gölgesinde yapılan harcamalar belli oldu. Projenin bağlantı yollarının etüt ve proje maliyeti dahi projenin bütçede oluşturacağı yükün büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Buna göre, projenin 150 kilometrelik bağlantı yollarının proje ve etüt hizmeti kapsamında 2024 sonu itibarıyla toplam 28 milyon 396 bin 512 TL’lik harcama gerçekleştirildi. Projeye 2025 yılı için ise 10 milyon TL kaynak ayrıldı. Projenin toplam maliyeti de 2025 Yılı Yatırım Programı’nda güncellendi. Tamamlanma yılı, sembolik olarak 2028 ile ifade edilen proje kapsamında harcanması öngörülen toplam kaynak, 24 milyar 896 milyon 97 bin TL olarak kayıtlara geçti.