Hayali santrala ÇED ısrarı

Gökay BAŞCAN

Proje için kurulan uluslararası konsorsiyum dağılması, planlanan reaktörün dünyada örneğinin olmaması gibi nedenlerle boşa düşen Sinop Nükleer Santralı’nın çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporuna karşı açılan dava reddedildi. Uzun yıllardır mahkemeler arasında mekik dokunan dosyada bir kez daha uzmanların ve bölge halkının itirazları görmezden gelindi. Sinop halkı kararı temyize taşıdı.

Sinop Nükleer Santral projesi, Fransız ve Japon şirketinin ortaklığında yapılacağı duyurularak ÇED dosyası hazırlandı. Bu konsorsiyumun, dünyada örneği olmayan ATMEA-1 reaktörüyle çalışan nükleer santralı hayata geçireceği duyuruldu. Ancak daha sonra, inşaat maliyetlerinin iki katına çıkması ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı gibi gerekçelerle konsorsiyum projeden çekildi. Ortada bir konsorsiyum ve şirket kalmamasına rağmen, tüm hesaplamalar dünyada örneği olmayan ATMEA-1 reaktörüne göre hazırlanmış ÇED dosyasına 11 Eylül 2020 tarihinde “ÇED olumlu” kararı verildi.

Sinop halkı başta olmak üzere Sinop NKP, TMMOB ve bağlı meslek odaları kararı yargıya taşıdı. İlk olarak Samsun İdare Mahkemesi’nde görülen ve daha sonra defalarca alt üst mahkemeler arasında gidip gelen dava kapsamında iki kez bilirkişi keşfi yapıldı. İlk keşifte 300’e yakın iptal gerekçe saptanmasına rağmen, dava reddedildi ve tekrar keşif yapılması karar verildi. 24 Nisan’da yapılan keşfin ardından hazırlanan ikinci raporda, birçok tespit buhar oldu. İkinci raporun ardından karar veren Samsun 3. İdare Mahkemesi, ÇED olumlu kararının hukuka, mevzuata ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı belirterek davayı reddetti. Ayrıca açılan dört dava sonucunda davacılara 1 milyonun üzerinde dava masrafı kaldı.