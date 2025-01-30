Hayali traktöre 246 milyon lira aktı

Melisa AY

2019 yılında dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından başlatılan ve yerine gelen Bakan Vahit Kirişçi tarafından rafa kaldırılan elektrikli traktör projesinin devlete maliyetinin 246 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) A.Ş. ortaklığında kurulan ZY Traktör A.Ş. hakkında Sayıştay raporundan derlediği bilgilere göre şirket, traktör geliştirilmesi, üretimi ve satışı için; Ziraat GSYO'nun 59 milyon 950 bin TL sermayesi ile 2019'da kuruldu. Yeni şirkete önce 7 milyon, 2023'te de 179 milyon 801 bin TL avans verildi.

HİÇBİR SÖZ TUTULMADI

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Akay, “Sözleşmeye göre 22 Eylül 2020'den itibaren aylık yaklaşık 100 adet elektrikli traktör üretebiliyor olması gerekirken denetim dönemi itibarıyla iş planı olarak belirlenen hedeflerin hâlâ gerçekleşmediği, aynı zamanda ilk aşamada 25 adet traktör üretilerek saha testlerine başlanacağı taahhüt edilmesine rağmen bunlardan sadece 3 adedinin yüzde 100 oranında tamamlandığı bilgisi edinilmiştir. Sözleşmede yer alan hiçbir hükmü karşılamayan, taahhütlerini yerine getirmeyen şirkete 2019’dan 2023'e kadar toplam 246 milyon 751 bin lira aktarılmış. Hayata geçirilme ihtimalinin olmadığı rapora da yansıyan proje için devletin 245 milyon lira zarara uğratılması asla kabul edilemez” dedi.

Hayali proje için harcanan servetin AKP iktidarının özeti olduğunu vurgulayan Akay, “Türkiye Bankalar Birliği’nden alınan bilgilere göre, çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 784 milyar lira. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2,3 milyon çiftçi olduğunu düşündüğümüzde, neredeyse hiçbirinin borçsuz olmadığı ortaya çıkmaktadır. Çiftçilerin desteklenmediği, tarım sektöründeki sorunların perçinlenerek arttığı bir dönemde çiftçiler desteklemek için kurulan bankanın çiftçileri desteklemek yerine sermayeye kaynak aktarması ve aktarılan bu kaynağın buhar olması AKP’nin 22 yıllık tarım politikalarının özeti niteliğindedir. Sorumlular hesap vermeli, havaya uçan milli sermayemizin hesabı sorulmalıdır” dedi.